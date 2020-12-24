Байден затвердив на посаду міністра освіти США шкільного вчителя
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Обраний президент США Джо Байден обрав чиновника освіти штату Коннектикут Мігеля Кардону — вчителя-ветерана та адміністратора школи на посаду міністра освіти. Про це заявили у перехідній команді Байдена, повідомляє Reuters, передає УНН.
Байден мав представити 45-річного Кардону, який розпочинав свою кар’єру вчителем початкової школи, на заході у середу у Вілмінгтоні, штат Делавер.
Зазначається, що у разі підтвердження кандидатури Сенатом, Кардон допоможе команді Байдена забезпечити, щоб кожен студент міг “отримати якісну освіту від дошкільної до старшої школи, незалежно від поштового індексу, доходу батьків, раси, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, або інвалідність”.
Додається, що Байден пообіцяв під час своєї передвиборної кампанії забезпечити всім 3- і 4-річним дітям доступ до безкоштовних дошкільних закладів, і опублікував плани щодо підвищення оплати праці вчителів.
Як повідомляв УНН, новообраний президент США Джо Байден і обраний віце-президент Камала Харріс анонсували ще кілька призначень на різні посади в адміністрації Білого дому.