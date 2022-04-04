Байден призвал провести суд по военным преступлениям рф в Украине и продолжить снабжать ВСУ оружием

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"Мы должны собрать информацию. Мы должны продолжать снабжать Украину оружием, которое им необходимо для продолжения борьбы", - заявил Байден.

Детали

Американский лидер отметил, что США должны получить все детали, чтобы проведение суда по военным преступлениям страны-агрессора было реальным.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет максимально публично давить на Международные суды, пока все преступники, причастные к зверству и пыткам гражданского населения в Украине не будут наказаны.