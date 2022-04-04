Байден закликав провести суд щодо військових злочинів росії в Україні та продовжити постачати ЗСУ зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент США Джо Байден заявив про необхідність провести суд щодо військових злочинів Росії в Україні. Американський лідер також заявив про необхідність продовжити постачання зброї українській армії. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.
Цитата
"Ми повинні зібрати інформацію. Ми повинні продовжувати постачати Україні зброю, яка їм необхідна для продовження боротьби", - заявив Байден.
Деталі
Американський лідер зазначив, що США повинні отримати всі деталі, щоб проведення суду по військових злочинах країни-агресора було реальним.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде максимально публічно тиснути на міжнародні суди, поки всі злочинці, причетні до звірства і тортур цивільного населення в Україні не будуть покарані.