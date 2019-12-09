Речь идет о любом бизнес.

"Никто не будет искать патенты на товары из Китая, никто не будет заниматься такими вещами", - пообещал он.

Однако Байден стал на защиту своего сына Хантера.

"Я полностью доверяю своему сыну. Вы знаете, что нет ни одного доказательства, ни малейшего, крошечного доказательства, что что-то было сделано неправильно. Вы знаете это", - заявил Байден.

Он также посоветовал искать конфликты интересов в семье действующего президента США Дональда Трампа.

Напомним, сын бывшего вице-президента Байдена Хантер в 2014-2019 годах входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma, которая связана с эксминистр еклогии Николай Злочевский.

Байдена-старшего команда действующего президента США обвиняет в продвижении интересов сына. В то же время, заявляется, что Хантер Байден не является фигурантом расследований, которые так или иначе касаются компании Burisma и Злочеського.

Напомним, Генеральный прокурор рассказал, что Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах. Они будут переданы на расследование в НАБУ, СБУ и ГБР.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили о судьбе трех уголовных производств, расследовались по Злочевский.

Первое производство за уклонение от уплаты налогов было закрыто после того, как компания Burisma Злочевского оплатила 180 млн грн штрафа. Еще в одном производстве, которое касалось отмывания средств, расследование было закрыто после решения Лондонского суда, в котором было признано, что деньги Злочевский получил на свой счет от продажи одной из нефтебаз. ГПУ не смогла привести в Лондонском суде контраргументы, производства конце концов было закрыто. Сейчас уголовное производство находится в НАБУ.

Кроме того, еще с 2014 года шло расследование о хищении государственных ресурсов. Злочевский, будучи министром природных ресурсов, выдавал лицензии, по мнению следствия, связанным с ним фирмам, в частности речь идет и о фирме Burisma. Но дело было закрыто. Закрыли это дело детективы НАБУ, куда дело было передано Генпрокуратурой.

В одном еще производстве на данный момент, по сообщению Генпрокурора Рябошапки, расследование прекращено, ведь Злочевский находится в розыске.

В то же время нардеп Александр Дубинский заявил, что Burisma была одним из элементов, связывающих многолетние схемы по выводу средств из украинского бюджета на счета американских инвестиционных фондов.

Злочевский также подозревают в завладении деньгами на сумму 800 млн грн, а также в отмывании преступных доходов.