Байден заборонить членам своєї родини займатися бізнесом за межами США

Мова йде про будь-якій бізнес.

“Ніхто не буде шукати патенти на товари з Китаю, ніхто не буде займатися такими речами”, — пообіцяв він.

Однак Байден став на захист свого сина Хантера.

“Я повністю довіряю своєму синові. Ви знаєте, що немає жодного доказу, жодного найменшого, крихітного доказу, що щось було зроблено неправильно. Ви знаєте це”, — заявив Байден.

Він також порадив шукати конфлікти інтересів в родині діючого президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, син колишнього віцепрезидента Байдена Гантер у 2014 −2019 роках входив до ради директорів української газовидобувної компанії Burisma, яка пов’язана з ексміністром еклогії Миколою Злочевським.

Байдена-старшого команда діючого президента США звинувачує у просуванні інтересів сина. Водночас, заявляється, що Хантер Байден не є фігурантом розслідувань, які так чи інакше торкаються компанії Burisma та Злочеського.

Нагадаємо, Генеральний прокурор розповів, що Злочевський фігурує в 13 кримінальних провадженнях. Вони будуть передані на розслідування в НАБУ, СБУ і ДБР.

Раніше в Генпрокуратурі повідомили про долю трьох кримінальних проваджень, які розслідувалися щодо Злочевського.

Перше провадження за ухилення від сплати податків було закрито після того, як компанія Burisma Злочевського оплатила 180 млн грн штрафу. Ще в одному провадженні, яке стосувалося відмивання коштів, розслідування було закрито після рішення Лондонського суду, в якому було визнано, що гроші Злочевський отримав на свій рахунок від продажу однієї з нафтобаз. ГПУ не змогла привести в Лондонському суді контраргументи, провадження врешті-решт було закрито.

Крім того, ще з 2014 року тривало розслідування про розкрадання державних ресурсів. Злочевський, будучи міністром природних ресурсів, видавав ліцензії, на думку слідства, пов’язаним з ним фірмам, зокрема мова йде і про фірму Burisma. Але справа була закрита. Закрили цю справу детективи НАБУ, куди справу було передано Генпрокуратурою.

ще в одному провадженні на даний момент, за повідомленням Генпрокурора Рябошапки, розслідування припинене, адже Злочевський знаходиться в розшуку.

Водночас нардеп Олександр Дубінський заявив, що Burisma була одним з елементів, що пов’язують багаторічні схеми з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів.

Злочевського також підозрюють у заволодінні грошима на суму 800 млн грн, а також у відмиванні злочинних доходів.