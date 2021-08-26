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Байден: власти России знают, кто стоит за кибератаками

Байден: власти России знают, кто стоит за кибератаками

Киев  •  УНН

 • 35649 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Вашингтон ожидает, что Москва привлечет к ответственности хакеров, которые распространяют вирусы-вымогатели. Об этом он заявил на совещании по кибербезопасности, стенограмма опубликована на сайте Белого дома, передает УНН.

Цитата

Этот вопрос был поднят на саммите Байдена с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве 16 июня, отметил американский лидер. “Я ясно дал ему понять, что мы также ожидаем, что он привлечет их (киберпреступников) к ответственности”, — сказал он. По словам Байдена, российская власть знает, “где они (хакеры) находятся и кто они”.

Детали

Байден назвал кибербезопасность глобальной проблемой. Он добавил, что Вашингтон призвал страны G7 к совместной работе, чтобы “привлечь к ответственности страны, покрывающие преступников вымогателей”.

Контекст

Кибербезопасность поднялась на первое место в повестке дня для администрации Байдена после серии громких атак на такие организации, как компания по управлению сетями SolarWinds, компания Colonial Pipeline, мясоперерабатывающая компания JBS и программная компания Kaseya понесли ущерб США далеко за пределами страны. Некоторые нападения коснулись запасов топлива и продовольствия в некоторых районах США.

В июле атаке подверглись компьютерные сети национального комитета Республиканской партии США. Как писал Bloomberg, хакеры, ответственные за то, что произошло, были частью группировки APT29, или Cozy Bear, которую в США связывают со Службой внешней разведки России. Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что атака “никоим образом не имеет отношения к официальной Москвы”.

Женевский саммит

На июньском саммите в Швейцарии Байден передал российскому президенту перечень из 16 отраслей, кибератаки на которые в США считают неприемлемыми. Позже Белый дом сообщил, что в список вошли энергетическая сфера, транспорт, связь, сельское хозяйство, оборонная промышленность и др. Путин, в свою очередь, заявлял, что, по данным американских источников, всего кибератак в мире идет с территории США.

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