Байден: влада Росії обізнана, хто стоїть за кібератаками

Цитата

Це питання було порушено на саміті Байдена з російським президентом Володимиром Путіним в Женеві 16 червня, зазначив американський лідер. “Я ясно дав йому зрозуміти, що ми також очікуємо, що він залучить їх (кіберзлочинців) до відповідальності”, — сказав він. За словами Байдена, російська влада знає, “де вони (хакери) знаходяться і хто вони”.

Деталі

Байден назвав кібербезпеку глобальною проблемою. Він додав, що Вашингтон закликав країни G7 до спільної роботи, щоб “притягнути до відповідальності країни, що вкривають злочинців-вимагачів”.

Контекст

Кібербезпека піднялася на перше місце в порядку денному для адміністрації Байдена після серії гучних атак на такі організації, як компанія з управління мережами SolarWinds, компанія Colonial Pipeline, м’ясопереробна компанія JBS та програмна компанія Kaseya завдали шкоди США далеко за межами просто компанії зламали. Деякі напади торкнулися запасів палива та продовольства в деяких районах США.

У липні атаці піддалися комп’ютерні мережі національного комітету Республіканської партії США. Як писав Bloomberg, хакери, відповідальні за те, що сталося, були частиною угруповання APT29, або Cozy Bear, яку в США пов’язують із Службою зовнішньої розвідки Росії. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що атака “жодним чином не має відношення до офіційної Москви”.

Женевський саміт

На червневому саміті в Швейцарії Байден передав російському президенту перелік з 16 галузей, кібератаки на які в США вважають неприйнятними. Пізніше Білий дім повідомив, що в список увійшли енергетична сфера, транспорт, зв’язок, сільське господарство, оборонна промисловість та інше. Путін, в свою чергу, заявляв, що, за даними американських джерел, найбільше кібератак у світі йде з території США.