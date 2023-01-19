Байден скоро объявит о намерениях баллотироваться на второй срок — The Hill

Детали

Многочисленные источники, знающие об основе кампании, говорят, что Байден намерен озвучить свое намерение баллотироваться на второй срок после выступления о состоянии страны 7 февраля. Более официальное заявление будет сделано ближе к весне.

Обнаружение секретных документов, которое спровоцировало назначение специального прокурора на прошлой неделе генеральным прокурором Мерриком Гарлендом, не изменило этих планов, сообщили эти источники.

Союзники Белого дома говорят, что американцы отдадут приоритет таким вопросам, как экономика, а не техническим аспектам документов. Они ожидают, что в ближайшие месяцы Байден расскажет о победах под его руководством, включая количество рабочих мест и замедление стремительного роста инфляции.

Демократы негласно выразили беспокойство, что история с секретными материалами может нанести вред Байдену.

Напомним

16 ноября Дональд Трамп официально объявил о подаче заявки в президентскую гонку в США в 2024 году.