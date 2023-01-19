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Байден сокро оголосить про наміри балотуватися на другий термін — The Hill

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент Байден готовий оголосити про свої плани переобрання в найближчі кілька тижнів, попри суперечку щодо секретних документів, яка викликала активність у Республіканської партії. Про це повідомило видання The Hill, передає УНН.

Байден сокро оголосить про наміри балотуватися на другий термін — The Hill

Деталі

Численні джерела, які знають про основу кампанії, кажуть, що Байден має намір озвучити свій намір балотуватися на другий термін після виступу про стан країни 7 лютого. Більш офіційна заява буде зроблена ближче до весни.

Виявлення секретних документів, яке спровокувало призначення спеціального прокурора минулого тижня генеральним прокурором Мерріком Гарлендом, не змінило цих планів, повідомили ці джерела.

Союзники Білого дому кажуть, що американці віддадуть пріоритет таким питанням, як економіка, а не технічним аспектам документів. Вони очікують, що в найближчі місяці Байден розповість про перемоги під його керівництвом, включаючи кількість робочих місць і уповільнення стрімкого зростання інфляції.

Демократи негласно висловили занепокоєння, що історія з секретними матеріалами може завдати шкоди Байдену.

Нагадаємо

16 листопада Дональд Трамп офіційно оголосив про подачу заявки у президентську гонку в США у 2024 році.

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