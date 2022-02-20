Байден сегодня соберет заседание Совета нацбезопасности по Украине

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"Президент Байден продолжает следить за развитием ситуации в Украине, и его команда национальной безопасности регулярно получает информацию о событиях на местах. Они подтвердили, что Россия может начать атаку на Украину в любое время. ... Завтра Президент созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине", - сказано в сообщении.

Детали

Псаки также подтвердила, что Байдену должны были передать информация о встречах вице-президента США Камалы Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, лидерами стран Балтии, канцлером Германии Олафом Шольцем и лидерами других союзников и партнеров.

Что было ранее

Накануне вице-президент США Камала Хасрис во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что союзники НАТО подготовили пакет серьезнейших санкций против России, которые будут введены, если РФ продолжит действовать в том же ключе, что и на данном этапе в адрес Украины.

Кроме того, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на конференции по безопасности в Мюнхене, что санкции в отношении России, которые страны Запада планируют ввести в случае ее вторжения в Украину, коснутся энергетического сектора и высоких технологий.

НАТО также в очередной раз призывает Российскую Федерацию отвести свои войска от украинских границ. Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене, это станет первым важным шагом для того, чтобы найти решение конфликта.

Контекст

15 и 16 февраля февраля Министерство обороны России сообщило об отводе своих войск от украинских границ и из оккупированного Крыма после завершения учений. Администрация Байдена и ее союзники отрицают заявления Москвы об отводе войск.

18 февраля в Минобороны РФ сообщили об очередном отводе сил: еще десять самолетов морской авиации Черноморского флота Су-24 во время учений передислоцировались с аэродромов оккупированного Крыма на запасные, расположенные в регионах России и об отводе танков.

В Вооруженных силах РФ продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых участвуют почти все военные округа, флоты и ВДВ. С 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходят масштабные российско-белорусские маневры "Союзная решимость-2022".

Накануне министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что после окончания российско-белорусских учений все военные покинут территорию Беларуси.