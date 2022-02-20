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Байден сьогодні збере засідання Ради нацбезпеки щодо України

Байден сьогодні збере засідання Ради нацбезпеки щодо України

Київ • УНН

 • 130421 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент США Джо Байден у неділю скличе засідання Ради національної безпеки, щоб обговорити ситуацію в Україні. Про це сказано в письмовій заяві прессекретаря Білого Дому Джен Псакі, опублікованій в суботу, пише УНН.

Цитата

"Президент Байден продовжує стежити за розвитком ситуації в Україні, і його команда національної безпеки регулярно отримує інформацію про події на місцях. Вони підтвердили, що Росія може почати атаку на Україну в будь-який час. ... Завтра Президент скличе засідання Ради національної безпеки щодо ситуації в Україні", - сказано в повідомленні.

Деталі

Псакі також підтвердила, що Байдену повинні були передати інформація про зустрічі віце-президента США Камали Харріс на Мюнхенській конференції з безпеки з президентом України Володимиром Зеленським, головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн, генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, лідерами країн Балтії, канцлером Німеччини Олафом Шольцем і лідерами інших союзників і партнерів.

Що було раніше

Напередоднв віце-президент США Камала Хасрис під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявила, що союзники НАТО підготували пакет серйозних санкцій проти Росії, які будуть введені, якщо РФ продовжить діяти в тому ж ключі, що і на даному етапі на адресу України.

Крім того, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила на конференції з безпеки в Мюнхені, що санкції щодо Росії, які країни Заходу планують ввести в разі її вторгнення в Україну, торкнуться енергетичного сектора і високих технологій.

НАТО також в черговий раз закликає Російську Федерацію відвести свої війська від українських кордонів. Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на конференції з безпеки в Мюнхені, це стане першим важливим кроком для того, щоб знайти вирішення конфлікту.

Контекст

15 і 16 лютого лютого Міністерство оборони Росії повідомило про відведення своїх військ від українських кордонів і з окупованого Криму після завершення навчань. Адміністрація Байдена і її союзники заперечують заяви Москви про відвід військ.

18 лютого в Міноборони РФ повідомили про чергове відведення сил: ще десять літаків морської авіації Чорноморського флоту Су-24 під час навчань передислокувалися з аеродромів окупованого Криму на запасні, розташовані в регіонах Росії і про відведення танків.

У Збройних силах РФ триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ і сил, в яких беруть участь майже всі військові округи, флоти і ВДВ. З 10 по 20 лютого на території Білорусі проходять масштабні російсько-білоруські маневри "Союзна рішучість-2022".

Напередодні міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що після закінчення російсько-білоруських навчань всі військові покинуть територію Білорусі.

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