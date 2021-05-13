Байден провел переговоры с премьером Израиля из-за конфликта с палестинцами

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 51962 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 103789 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 116486 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 290624 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 168809 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 440036 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 330903 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 221115 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247789 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256880 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
69%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 36985 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 70921 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 55529 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 30752 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 26368 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 56081 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 71492 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 168168 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 290624 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 440036 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 2758 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 22161 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 30517 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 59968 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 83111 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Байден провел переговоры с премьером Израиля из-за конфликта с палестинцами

Киев • УНН

 • 20054 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. С американской стороны прозвучало осуждение ракетных обстрелов со стороны палестинской группировки ХАМАС, пишет УНН со ссылкой на сообщение Белого дома.

Байден провел переговоры с премьером Израиля из-за конфликта с палестинцами

Цитата

Во время разговора Нетаньяху заявил Байдену, что “Израиль продолжит действовать, чтобы подорвать военные возможности ХАМАСа и других террористических операций, действующих в секторе Газа”.

В частности, Байден выразил “непоколебимую поддержку безопасности Израиля и законному праву Израиля защищать себя”.

В свою очередь, государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом — соперником ХАМАСа в борьбе за власть в занятом Израилем Западном берегу реки Иордан.

Обострение конфликта

С 10 мая израильская армия и радикальные палестинские группировки в секторе Газа обмениваются ударами, которые вспыхнули в начале мая после беспорядков в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев. Тогда в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. В последнее отдали приказ вытеснить палестинцев с мечети Аль-Акса, где те забаррикадировались, пытаясь сорвать празднование Дня Иерусалима.

После этого ХАМАС выдвинул ультиматум Израилю: если израильские спецслужбы не отступят от мечети Аль-Акса, по Израилю начнут ракетный обстрел. В конце концов, так и произошло. В ответ Израиль обстреливает сектор Газа, что привело к эскалации ситуации.

В ночь на 14 мая истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли в секторе Газа удар по 14-этажном доме, внутри которого размещены структуры радикального палестинского движения ХАМАС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Палестины обвинил Израиль в этнических чистках в Иерусалиме

В общем, по меньшей мере 65 человек, включая 16 несовершеннолетних погибли, еще 365 получили ранения в результате обстрела сектора Газа со стороны Израиля, продолжающиеся с вечера 10 мая.

Со стороны Израильские стороны сообщается о гибели нескольких израильтян, десятки получили ранения.

Вечером, 12 мая, власти Израиля принял решение расширить военные операции против радикальной исламистской группировки ХАМАС, контролирующее сектор Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна будет прицельно атаковать “символы господства ХАМАС”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,448.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,807.36