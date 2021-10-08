Байден продлил на год чрезвычайной ситуации в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Президент США Джо Байден продлил действие национальной чрезвычайной ситуации, объявленной в Исполнительном приказе 2019 года, по ситуации в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, пишет УНН.
Детали
Ситуация в Сирии и в связи с ней, в частности действия правительства Турции по проведению военного наступления на северо-востоке Сирии, подрывает кампанию по разгрому Исламского государства Ирака и Сирии, или ИГИЛ, подвергает опасности гражданское население.
По этой причине национальная чрезвычайная ситуация, объявленная в Исполнительном указе 13894 от 14 октября 2019 года, должна продолжать действовать и после 14 октября 2021 года. Поэтому Джо Байден продлил на 1 год действие национальной чрезвычайной ситуации, объявленной в Исполнительном приказе 13894 по ситуации в Сирии и в связи с ней.
Данное сообщение будет в Федеральном реестре и передано в Конгресс.
Напомним
14 октября 2019 Исполнительным указом президент объявил чрезвычайную ситуацию в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, чтобы справиться с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, созданной ситуацией в Сирии и в отношении Сирии.
Министерство финансов США заявило, что ввело санкции в отношении восьми сирийских тюрем, находящихся в ведении разведывательного аппарата президента Сирии Башара аль-Асада, и пяти высокопоставленных чиновников, контролирующих сайты, где имели место нарушения прав человека