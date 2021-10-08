Байден продовжив на рік надзвичайну ситуацію в Сирії

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Ситуація в Сирії і в зв'язку з нею, зокрема дії уряду Туреччини з проведення військового наступу на північному сході Сирії, підриває кампанію по розгрому Ісламської держави Іраку і Сирії, або ІГІЛ, наражає на небезпеку цивільне населення.

З цієї причини національна надзвичайна ситуація, оголошена в Виконавчому указі 13894 від 14 жовтня 2019 року, повинна продовжувати діяти і після 14 жовтня 2021 року. Тому Джо Байден продовжив на 1 рік дію національної надзвичайної ситуації, оголошеної в Виконавчому наказі 13894 щодо ситуації в Сирії і в зв'язку з нею.

Дане повідомлення буде опубліковано в Федеральному реєстрі і передано до Конгресу.

Нагадаємо

14 жовтня 2019 року Виконавчим наказом президент оголосив надзвичайну ситуацію у відповідності з Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, щоб впоратися з незвичайною і надзвичайною загрозою національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів, створеної ситуацією в Сирії і в щодо Сирії.

Міністерство фінансів США заявило, що ввело санкції відносно восьми сирійських в'язниць, що знаходяться у віданні розвідувального апарату президента Сирії Башара аль-Асада, і п'яти високопоставлених чиновників, контролюючих сайти, де мали місце порушення прав людини