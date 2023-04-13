Байден поблагодарил Ирландию за поддержку Украины и "жизненно важное лидерство" в санкциях против россии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент США Джо Байден заявил о поддержке Западом защиты Украины во время выступления в парламенте Ирландии в четверг, что вызвало овации собравшихся законодателей. Об этом пишет CNN, передает УНН.
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"Ирландия и США вместе противостоят жестокой агрессии россии и поддерживают мужественный народ Украины", - заявил американский лидер.
Детали
Байден высоко оценил поддержку Киева Ирландией, заявив, что за последний год она предоставила нелетальную помощь на десятки миллионов долларов.
Он также поблагодарил страну за ее "жизненно важное лидерство" в Совете Безопасности ООН, где ирландские лидеры сотрудничали с США, чтобы гарантировать, что санкции ООН не помешают гуманитарной деятельности, по словам президента.
Лидер США сказал, что такое сотрудничество между западными странами доказывает, что президент владимир путин недооценил единственный ответ на его вторжение в Украину.
"путин думал, что мир будет смотреть в другую сторону - был уверен, что он разрушит НАТО и Европейский союз", - сказал Байден. "Единство западных наций расколется и рухнет в момент испытания: так он думал. Но он ошибался. Он ошибался по каждому пункту и по всем направлениям".
Добавим
Ожидается, что во время переговоров с ирландскими лидерами Байден обсудит ряд глобальных вопросов, в частности войну в Украине. Ирландия официально оставалась нейтральной в зарубежных конфликтах с 1930-х годов, но война в Европе изменила эту позицию. Страна приняла более 75 000 украинских беженцев и осудила россию за ее вторжение.