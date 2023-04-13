Байден подякував Ірландії за підтримку України та "життєво важливе лідерство" в санкціях проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент США Джо Байден заявив про підтримку Заходом захисту України під час виступу в парламенті Ірландії в четвер, що викликало овації законодавців, що зібралися. Про це пише CNN, передає УНН.
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"Ірландія та США разом протистоять жорстокій агресії росії та підтримують мужній народ України", - заявив американський лідер.
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Байден високо оцінив підтримку Києва Ірландією, заявивши, що за останній рік вона надала нелетальну допомогу на десятки мільйонів доларів.
Він також подякував країні за її "життєво важливе лідерство" у Раді Безпеки ООН, де ірландські лідери співпрацювали зі США, щоб гарантувати, що санкції ООН не завадять гуманітарній діяльності, за словами президента.
Лідер США сказав, що така співпраця між західними країнами доводить, що президент володимир путін недооцінив єдину відповідь на його вторгнення до України.
"путін думав, що світ дивитиметься в інший бік - був упевнений, що він зруйнує НАТО і Європейський союз", - сказав Байден. "Єдність західних націй розколеться і впаде в момент випробування: так він думав. Але він помилявся. Він помилявся по кожному пункту та по всіх напрямках".
Додамо
Очікується, що під час переговорів з ірландськими лідерами Байден обговорить низку глобальних питань, зокрема війну в Україні. Ірландія офіційно залишалася нейтральною у зарубіжних конфліктах з 1930-х років, але війна в Європі змінила цю позицію. Країна прийняла понад 75 000 українських біженців та засудила росію за її вторгнення.