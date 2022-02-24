Байден объявил новый пакет санкций США, G7 и ЕС против России

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"Сегодня я позволяю новые мощные санкции и экспортные ограничения - это создаст большие затраты для российской экономики сразу со временем. Мы намеренно структурировали санкции таким образом, чтобы они повлияли на Россию и минимально сказались на США и союзниках. Мы не делаем это сами, мы объединили коалицию, которая представляет большую половину мировой экономики. Это 27 членов ЕС - Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и многие другие присоединились к нашему ответу. Я только что говорил с лидерами G7 и мы полностью согласились, мы ограничим способность российского правительства действовать в долларах, евро, йенах, фунтах. Мы прекратим способность финансировать и увеличивать русское войско. Мы повредим их способности конкурировать в высокотехнологичной экономике 21 века", - сказал Байден.

Детали

По его словам, сегодня США вводят санкции против российских банков, которые имеют триллион долларов активов вместе.

"Отключим крупные банки от американской финансовой системы. Сегодня мы также блокируем четыре банка, ВТБ. Мы расширяем перечень российских элит и их семей, которые подпадают под санкции", - сказал Байден.

Дополнение

Президент США Джо Байден сообщил, что во время встречи с коллегами из G7 они договорились двигаться вперед по разрушительному пакету санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности за вторжение в Украину.

Володимер Зеленский заявлял, что Украина требует отключения России от SWIFT, введение бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов для остановки агрессора.