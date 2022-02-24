Байден домовився з лідерами G7 про руйнівні санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент США Джо Байден повідомив, що під час зустрічі з колегами з G7 вони домовилися рухатися вперед щодо руйнівних пакетів санкцій та інших економічних заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за вторгнення в Україну. Про це Байден повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
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“Сьогодні вранці я зустрівся зі своїми колегами з G7, щоб обговорити невиправданий напад президента Путіна на Україну, і ми домовилися рухатися вперед щодо руйнівних пакетів санкцій та інших економічних заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності. Ми з хоробрими людьми України”, — написав Байден.
Доповнення
У спільній заяві після віртуальної зустрічі у четвер лідери G7 заявили, що президент Росії Володимир Путін “відновив війну на європейському континенті”.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
На всій території України ввели воєнний стан.