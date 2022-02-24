Лідери G7 засудили Путіна за напад на Україну: "Він поставив себе не на той бік історії"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У спільній заяві після віртуальної зустрічі у четвер лідери G7 заявили, що президент Росії Володимир Путін "відновив війну на європейському континенті". Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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"Він поставив себе не на той бік історії", - заявили лідери.
"Ми засуджуємо президента Путіна за його послідовну відмову від участі в дипломатичному процесі для вирішення питань, що стосуються європейської безпеки, незважаючи на наші неодноразові пропозиції. Ми єдині з партнерами, включаючи НАТО, ЄС та їхні держави-члени, а також з Україною, і, як і раніше, сповнені рішучості робити все необхідне для збереження цілісності міжнародного порядку, заснованого на правилах".
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За словами представника Білого дому, зустріч G7 завершилася трохи більш ніж за годину з 9:17 до 10:27 за східним часом.
Учасниками зустрічі, за даними Білого дому, були президент Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, голова Європейської ради Шарль Мішель та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.