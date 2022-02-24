Лидеры G7 осудили Путина за нападение на Украину: "Он поставил себя не на ту сторону истории"

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"Он поставил себя не на ту сторону истории", - заявили лидеры.

"Мы осуждаем президента Путина за его последовательный отказ от участия в дипломатическом процессе для решения вопросов, касающихся европейской безопасности, несмотря на наши неоднократные предложения. Мы едины с партнерами, включая НАТО, ЕС и их государства-члены, а также с Украиной, и, как и раньше, полны решимости делать все необходимое для сохранения целостности международного порядка, основанного на правилах".

Детали

По словам представителя Белого дома, встреча G7 завершилась чуть более чем за час с 9:17 до 10:27 по восточному времени.

Участниками встречи, по данным Белого дома, были президент Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.