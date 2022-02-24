Байден договорился с лидерами G7 о разрушительных санкциях против РФ

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“Сегодня утром я встретился со своими коллегами из G7, чтобы обсудить неоправданное нападение президента Путина на Украину, и мы договорились двигаться вперед по разрушительным пакетам санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности. Мы с храбрыми людьми Украины”, — написал Байден.

Дополнение

В совместном заявлении после виртуальной встречи в четверг лидеры G7 заявили, что президент России Владимир Путин “возобновил войну на европейском континенте”.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.