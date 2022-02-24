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Байден оголосив новий пакет санкцій США, G7 та ЄС проти Росії

Байден оголосив новий пакет санкцій США, G7 та ЄС проти Росії

Київ • УНН

 • 163812 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент США Джо Байден заявив про запровадження нових санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Зокрема, США обмежують операції російського бізнесу у доларах, євро, єнах, фунтах. Про це Байден повідомив у своїй заяві, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні я дозволяю нові потужні санкції та експортні обмеження – це створить великі витрати для Російської економіки відразу із часом. Ми навмисно структурували санкції таким чином, щоб вони вплинули на Росію і мінімально позначилися на США та союзниках. Ми не робимо це самі, ми об'єднали коаліцію, яка представляє більшу половину світової економіки. Це 27 членів ЄС – це Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія та багато інших приєдналися до нашої відповіді. Я щойно говорив з лідерами G7 і ми повністю погодилися, ми обмежемо здатність російського уряду діяти в доларах, євро, єнах, фунтах. Ми припинимо здатність фінансувати і збільшувати російське військо. Ми зашкодимо їхній здатності конкурувати у високотехнологічній економіці 21 століття", - сказав Байден.

Деталі

За його словами, сьогодні США запроваджують санкції проти Російських банків, які мають трильйон доларів активів разом.

"Відключимо великі банки від американської фінансової системи. Сьогодні ми також блокуємо чотири банки, ВТБ. Ми розширяємо перелік російських еліт та їх родин, які підпадають під санкції", - сказав Байден.

Доповнення

Президент США Джо Байден повідомив, що під час зустрічі з колегами з G7 вони домовилися рухатися вперед щодо руйнівних пакетів санкцій та інших економічних заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за вторгнення в Україну.

Володимер Зеленський заявляв, що Україна вимагає відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинки агресора.

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