Байден обещает, что Украина получит всю необходимую помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент США Джо Байден ответил на громкий вопрос о том, поддерживает ли он отправку танков Leopard в Украину, сказав, что страна получит “всю помощь”, необходимую для борьбы с российскими войсками. Об этом сообщает УНН с ссылкой на CNN.
Детали
Покидая мероприятие в Белом доме, Байден сказал: “Украина получит всю необходимую помощь”, когда репортер спросил, поддерживает ли он цель Польши отправить в Украину танки немецкого производства.
В последние дни официальные лица Германии заявили, что не будут отправлять свои танки Leopard в Украину и не позволят любой другой стране, на вооружении которой есть танки немецкого производства, делать это — если США также не согласятся отправить свои танки Abrams в Киев. Пентагон месяцами заявлял, что не намерен делать, учитывая логистические затраты на их содержание.
Напомним
Нидерланды в пятницу уточнили, сколько Patriot они отдадут Украине: министры обороны и иностранных дел сообщили в письме в парламент, что переданы будут две пусковые установки этой мощной и современной зенитно-ракетной системы.