Байден обещает, что Украина получит всю необходимую помощь

Детали

Покидая мероприятие в Белом доме, Байден сказал: “Украина получит всю необходимую помощь”, когда репортер спросил, поддерживает ли он цель Польши отправить в Украину танки немецкого производства.

В последние дни официальные лица Германии заявили, что не будут отправлять свои танки Leopard в Украину и не позволят любой другой стране, на вооружении которой есть танки немецкого производства, делать это — если США также не согласятся отправить свои танки Abrams в Киев. Пентагон месяцами заявлял, что не намерен делать, учитывая логистические затраты на их содержание.

Напомним

Нидерланды в пятницу уточнили, сколько Patriot они отдадут Украине: министры обороны и иностранных дел сообщили в письме в парламент, что переданы будут две пусковые установки этой мощной и современной зенитно-ракетной системы.