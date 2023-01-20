Байден обіцяє, що Україна отримає всю необхідну допомогу

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Покидаючи захід у Білому домі, Байден сказав: “Україна отримає всю необхідну допомогу”, коли репортер запитав, чи підтримує він мету Польщі відправити в Україну танки німецького виробництва.

Останніми днями офіційні особи Німеччини заявили, що не надсилатимуть свої танки Leopard в Україну і не дозволятимуть будь-якій іншій країні, на озброєнні якої є танки німецького виробництва, робити це — якщо США також не погодяться надіслати свої танки Abrams до Києва. Пентагон місяцями заявляв, що не має наміру їх надсилати, враховуючи логістичні витрати на їх утримання.

Нагадаємо

Нідерланди у п’ятницю уточнили, скільки Patriot вони віддадуть Україні: міністри оборони та закордонних справ повідомили у листі до парламенту, що передані будуть дві пускові установки цієї потужної та сучасної зенітно-ракетної системи.