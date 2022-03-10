Байден обсудил с Эрдоганом усилия по привлечению РФ к ответственности за вторжение в Украину

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"Я говорил сегодня с Эрдоганом для координации наших ответов на неспровоцированное нападение России на Украину. Мы обсудили важность дальнейших международных усилий по привлечению Москвы к ответственности за ее агрессию и поддержку украинского народа в борьбе с этим кризисом", - написал Байден.

Ранее

В понедельник, 28 февраля, начали действовать новые санкции Евросоюза против России.

В скоре турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщал, что Турция не намерена присоединяться к санкциям против России.

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Джо Байден сегодня вновь призвал американский Конгресс принять пакет помощи Украине на сумму 12 млрд долларов США.

Накануне президент США заявил, что Соединенные Штаты объявили запрет на любой импорт российской нефти, газа и энергии.