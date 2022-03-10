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Байден обговорив з Ердоганом зусилля щодо притягнення РФ до відповідальності за вторгнення в Україну

Байден обговорив з Ердоганом зусилля щодо притягнення РФ до відповідальності за вторгнення в Україну

Київ • УНН

 • 133813 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент США Джо Байден обговорив з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом важливість подальших міжнародних зусиль із залучення Москви до відповідальності за вторгнення в Україну. Про це повідомив Байден на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Я говорив сьогодні з Ердоганом для координації наших відповідей на неспровокований напад Росії на Україну. Ми обговорили важливість подальших міжнародних зусиль по притягненню Москви до відповідальності за її агресію і підтримку українського народу в боротьбі з цією кризою", - написав Байден.

Раніше

У понеділок, 28 лютого, почали діяти нові санкції Євросоюзу проти Росії.

Невдовзі турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу повідомляв, що Туреччина не має наміру приєднуватися до санкцій проти Росії.

Додамо

Джо Байден сьогодні знову закликав американський Конгрес прийняти пакет допомоги Україні на суму 12 млрд доларів США.

Напередодні президент США заявив, що Сполучені Штати оголосили заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та енергії.

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