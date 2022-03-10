Байден обговорив з Ердоганом зусилля щодо притягнення РФ до відповідальності за вторгнення в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент США Джо Байден обговорив з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом важливість подальших міжнародних зусиль із залучення Москви до відповідальності за вторгнення в Україну. Про це повідомив Байден на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
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"Я говорив сьогодні з Ердоганом для координації наших відповідей на неспровокований напад Росії на Україну. Ми обговорили важливість подальших міжнародних зусиль по притягненню Москви до відповідальності за її агресію і підтримку українського народу в боротьбі з цією кризою", - написав Байден.
Раніше
У понеділок, 28 лютого, почали діяти нові санкції Євросоюзу проти Росії.
Невдовзі турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу повідомляв, що Туреччина не має наміру приєднуватися до санкцій проти Росії.
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Джо Байден сьогодні знову закликав американський Конгрес прийняти пакет допомоги Україні на суму 12 млрд доларів США.
Напередодні президент США заявив, що Сполучені Штати оголосили заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та енергії.