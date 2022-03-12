Байден поручил выделить еще 200 млн долларов на военную помощь Украине

Так, согласно документу Байден поручил распорядиться о сокращении оборонных статей и услуг Министерства обороны на сумму до 200 миллионов долларов для оказания помощи Украине.

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Байден сообщал, что США позаботятся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторгшихся российских войск.

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