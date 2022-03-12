Байден поручил выделить еще 200 млн долларов на военную помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент США Джо Байден поручил выделить еще 200 млн долларов на военную помощь Украине. Он подписал соответствующий меморандум. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Белый дом.
Так, согласно документу Байден поручил распорядиться о сокращении оборонных статей и услуг Министерства обороны на сумму до 200 миллионов долларов для оказания помощи Украине.
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Байден сообщал, что США позаботятся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторгшихся российских войск.
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