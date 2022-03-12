Байден доручив виділити ще 200 млн доларів на військову допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент США Джо Байден доручив виділити ще 200 млн доларів на військову допомогу Україні. Він підписав відповідний меморандум. Про це УНН повідомляє з посиланням на Білий дім.
Так, згідно з документом, Байден доручив розпорядитися про скорочення оборонних статей і послуг Міністерства оборони на суму до 200 мільйонів доларів для надання допомоги Україні.
Доповнення
Байден повідомляв, що США подбають про те, щоб в України була зброя для захисту від російських військ, які вторглися.
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