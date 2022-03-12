Зеленский заявил, что Украина готова заплатить за противоракетные системы

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“Есть несколько возможностей закрыть небо. Есть противоракетная оборона, которую можно предоставить Украине. Украина нашла во всех странах мира, где это находится, подробно, до складов. Мы не просто просили помочь, мы просили тех, у кого это есть: дайте нам, пожалуйста. Потом мы понимали, что сложно просто дать иногда. Мы говорили, что мы готовы купить, мы готовы взять кредиты, мы готовы вытянуть последние деньги из нашего бюджета и отдать сразу”, - рассказал Зеленский.

Детали

По его словам, Украина готова сама заниматься доставкой систем противотанковой обороны.

“Так же как и с самолетами. Мы нашли самолеты, под которые у нас есть пилоты. А потом мы нашли пилотов, которые уже готовы быть гражданами нашего государства, чтобы помочь”, - отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский раскритиковал Соединенные Штаты Америки за блокирование поставок польских самолетов в Украину.

Соединенные Штаты отправляют в Польшу две ракетные батареи Patriot для противодействия любой потенциальной угрозе для союзников США и НАТО во время полномасштабного вторжения России в Украину.