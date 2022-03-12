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Зеленський заявив, що Україна готова заплатити за протиракетні системи

Зеленський заявив, що Україна готова заплатити за протиракетні системи

Київ • УНН

 • 185954 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Україні потрібні протиракетні системи у війні проти Росії і вона готова заплатити за їх постачання. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Є кілька можливостей закрити небо. Є протиракетна оборона, яку можна надати Україні. Україна знайшла в усіх країнах світу, де це знаходиться, детально, до складів. Ми не просто просили допомогти, ми просили тих, у кого це є: дайте нам, будь ласка. Потім ми розуміли, що складно просто дати іноді. Ми говорили, що ми готові купити, ми готові взяти кредити, ми готові витягнути останні гроші з нашого бюджету та віддати одразу”, - розповів Зеленський.

Деталі

За його словами, Україна готова сама займатися доставкою систем протитанкової оборони.

“Так само як і з літаками. Ми знайшли літаки, під які у нас є пілоти. А потім ми знайшли пілотів, які вже готові бути громадянами нашої держави, щоб допомогти”, - зазначив Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський розкритикував Сполучені Штати Америки за блокування поставок польських літаків в Україну.

Сполучені Штати відправляють до Польщі дві ракетні батареї Patriot для протидії будь-якої потенційної загрози для союзників США та НАТО під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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