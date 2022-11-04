"Хлопок" в Волновахе: Андрющенко показал уничтоженную военную базу оккупантов

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"Наконец-то появилось видео результатов "хлопка", который посетил кафе "Ахтамар", Волноваха. Можно легко увидеть, насколько точно. С места сообщают, что певческая группа Кобзона получила значительное пополнение", - отметил Андрющенко.



По его словам, оккупационные власти до сих пор молчат о реальных последствиях, что дополнительно подтверждает болезненность потерь для оккупантов.

Напомним

1 ноября Петр Андрющенко сообщил, что в Волновахе "прилетело" по гостинице "Ахтамар", в которой были кадыровцы. По предварительным данным, было уничтожено около 10 единиц вражеской техники.