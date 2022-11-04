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"Бавовна" у Волновасі: Андрющенко показав знищену військову базу окупантів

"Бавовна" у Волновасі: Андрющенко показав знищену військову базу окупантів

Київ • УНН

 • 350017 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав у Telegram знищенe військову базу російських окупантів у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області, передає УНН.

Цитата

"Нарешті з’явилося відео результатів "бавовни", що завітала в кафе "Ахтамар", Волноваха. Можна легко побачити, наскільки влучно. З місця повідомляють, що співоча група Кобзону отримала значне поповнення", - зазначив Андрющенко.

За його словами, окупаційна влада досі мовчить про реальні наслідки, що додатково підтверджує болючість втрат для окупантів.

Нагадаємо

1 листопада Петро Андрющенко повідомив, що у Волновасі "прилетіло" по готелю "Ахтамар", в якому були кадирівці. За попередніми даними, було знешкоджено близько 10 одиниць ворожої техніки.

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