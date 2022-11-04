"Бавовна" у Волновасі: Андрющенко показав знищену військову базу окупантів

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"Нарешті з’явилося відео результатів "бавовни", що завітала в кафе "Ахтамар", Волноваха. Можна легко побачити, наскільки влучно. З місця повідомляють, що співоча група Кобзону отримала значне поповнення", - зазначив Андрющенко.



За його словами, окупаційна влада досі мовчить про реальні наслідки, що додатково підтверджує болючість втрат для окупантів.

Нагадаємо

1 листопада Петро Андрющенко повідомив, що у Волновасі "прилетіло" по готелю "Ахтамар", в якому були кадирівці. За попередніми даними, було знешкоджено близько 10 одиниць ворожої техніки.