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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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"Бавария" праздновала победу в игре-открытии Бундеслиги

Киев • УНН

 • 14174 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В первой встрече нового сезона немецкой Бундеслиги действующий чемпион мюнхенская “Бавария” противостояла ФК “Хоффенхайм”, передает корреспондент УНН.

"Бавария" праздновала победу в игре-открытии Бундеслиги

На перерыв команды ушли при положительном счете для подопечных Нико Ковача. Единственное взятие произошло с углового, когда Киммо навесил, а Томас Мюллер выиграл борьбу на втором этаже.

На 57 минуте цифры уже выровнялись. Футболисты гостей завоевали мяч, Салаи ворвался в штрафную и нанес удачный удар под дальнюю штангу. Вырвать победу мюнхенцы сумели только в заключительной 10-минутке. Именно тогда с пенальти отличился Роберт Левандовски, и Роббен выстрелом под перекладину — 3:1.

Добавим, что во второй соревновательный день дебютного тура продолжится баталиями между “Вердером” с “Ганновером”, “Вольфсбурга” с “Шальке”, “Герты” с “Нюрнбергом”, “Фортуны” — “Аугсбурга”, “Фрайбурга” — “Айнтрахта” Ф и “Боруссии” М против “Байера”.

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