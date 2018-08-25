"Баварія" святкувала перемогу у грі-відкритті Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У першій зустрічі нового сезону німецької Бундесліги чинний чемпіон мюнхенська “Баварія” протистояла ФК “Хоффенхайм”, передає кореспондент УНН.
На перерву команди пішли за позитивного рахунку для підопічних Ніко Ковача. Єдине взяття відбулося з кутового, коли Кімміх навісив, а Томас Мюллер виграв боротьбу на другому поверсі.
На 57 хвилині цифри вже вирівнялися. Футболісти гостей вибороли м’яч, Салаі увірвався до штрафної і завдав вдалий удар під дальню стійку. Вирвати перемогу мюнхенці зуміли лише в заключній 10-хвилинці. Саме тоді з пенальті відзначився Роберт Левандовскі, та Роббен пострілом під поперечину — 3:1.
Додамо, що в другий змагальний день дебютного туру продовжиться баталіями між “Вердером” з “Ганновером”, “Вольфсбурга” із “Шальке”, “Герти” з “Нюрнбергом”, “Фортуни” — “Аугсбурга”, “Фрайбурга” — “Айнтрахта” Ф та “Борусії” М проти “Байєра”.