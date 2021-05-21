Еще в начале года УНН сообщал, что украинский политзаключенный Валентин Выговский находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии.
Валентина Выговского задержали в сентябре 2014 года, а в декабре 2015 года Московский областной суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж в авиационной сфере.
Отец заключенного в России украинца Выговского заявил, что сын с июня объявит голодовку
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Заключенный в России украинец Валентин Выговского планирует объявить голодовку с июня из-за постоянные нарушения условий содержания в колонии строгого режима. Об этом в комментарии "Общественному" сообщил его отец Петр Выговский, передает УНН.
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По его словам, Валентина Выговского постоянно держат в тюремном карцере, так называемом “штрафном изоляторе”.
“Он поставил дедлайн, если ничего не изменится в его условиях содержания, а это постоянный штрафной изолятор, с начала июня объявит голодовку”, — рассказал Петр Выговский.
Он добавил, что несмотря на данную украинскому консулу обещание, со счета Валентина уже два месяца подряд снимают 1,5 тысяч российских рублей, переведенных семьей.
“От Валентина пришло письмо, в котором он написал, что снова снимают с его карточки те средства, которые мы ему высылаем на продукты и средства личной гигиены. Хотя начальник колонии обещал украинскому консулу во время последнего посещения, что средства не будут забирать”, — отметил Петр Выговский.
Напомним
Еще в начале года УНН сообщал, что украинский политзаключенный Валентин Выговский находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии.