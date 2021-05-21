Батько ув’язненого в Росії українця Вигівського заявив, що син з червня оголосить голодування

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 11813 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 47248 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 133494 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 170492 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 153308 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 155675 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 107052 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87754 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 203360 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89435 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
79%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 86767 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 27788 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 40675 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 49642 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 66298 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 170280 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 203360 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 295386 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 460597 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 444989 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 13308 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 38126 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 43258 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 43501 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 44215 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Батько ув’язненого в Росії українця Вигівського заявив, що син з червня оголосить голодування

Київ • УНН

 • 13109 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Ув’язнений у Росії українець Валентин Вигівській планує оголосити голодування з червня через постійні порушення умов утримання в колонії суворого режиму. Про це у коментарі “Суспільному” повідомив його батько Петро Вигівський, передає УНН.

Батько ув’язненого в Росії українця Вигівського заявив, що син з червня оголосить голодування

Цитата

За його словами, Валентина Вигівського постійно тримають у тюремному карцері, так званому “штрафному ізоляторі”.

“Він поставив дедлайн, якщо нічого не зміниться в його умовах утримання, а це постійний штрафний ізолятор, з початку червня оголосить голодування”, — розповів Петро Вигівський.

Він додав, що попри дану українському консулу обіцянку, з рахунку Валентина вже два місяці поспіль знімають 1500 російських рублів, переведених родиною.

“Від Валентина прийшов лист, в якому він написав, що знову знімають з його картки ті кошти, які ми йому висилаємо на продукти та засоби особистої гігієни. Хоча начальник колонії обіцяв українському консулу під час останніх відвідин, що кошти не будуть забирати”, — зазначив Петро Вигівський.

Нагадаємо

Ще на початку року УНН повідомляв, що український політв’язень Валентин Вигівський перебуває у важкому психоемоційному стані.

Валентина Вигівського затримали у вересні 2014 року, а вгрудні 2015 року Московський обласний суд засудив його до 11 років колонії суворого режиму за начебто шпигунство в авіаційній сфері.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36