Ще на початку року УНН повідомляв, що український політв’язень Валентин Вигівський перебуває у важкому психоемоційному стані.
Валентина Вигівського затримали у вересні 2014 року, а вгрудні 2015 року Московський обласний суд засудив його до 11 років колонії суворого режиму за начебто шпигунство в авіаційній сфері.
Батько ув’язненого в Росії українця Вигівського заявив, що син з червня оголосить голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Ув’язнений у Росії українець Валентин Вигівській планує оголосити голодування з червня через постійні порушення умов утримання в колонії суворого режиму. Про це у коментарі “Суспільному” повідомив його батько Петро Вигівський, передає УНН.
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За його словами, Валентина Вигівського постійно тримають у тюремному карцері, так званому “штрафному ізоляторі”.
“Він поставив дедлайн, якщо нічого не зміниться в його умовах утримання, а це постійний штрафний ізолятор, з початку червня оголосить голодування”, — розповів Петро Вигівський.
Він додав, що попри дану українському консулу обіцянку, з рахунку Валентина вже два місяці поспіль знімають 1500 російських рублів, переведених родиною.
“Від Валентина прийшов лист, в якому він написав, що знову знімають з його картки ті кошти, які ми йому висилаємо на продукти та засоби особистої гігієни. Хоча начальник колонії обіцяв українському консулу під час останніх відвідин, що кошти не будуть забирати”, — зазначив Петро Вигівський.
Нагадаємо
Ще на початку року УНН повідомляв, що український політв’язень Валентин Вигівський перебуває у важкому психоемоційному стані.