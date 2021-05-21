Батько ув’язненого в Росії українця Вигівського заявив, що син з червня оголосить голодування

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За його словами, Валентина Вигівського постійно тримають у тюремному карцері, так званому “штрафному ізоляторі”.

“Він поставив дедлайн, якщо нічого не зміниться в його умовах утримання, а це постійний штрафний ізолятор, з початку червня оголосить голодування”, — розповів Петро Вигівський.

Він додав, що попри дану українському консулу обіцянку, з рахунку Валентина вже два місяці поспіль знімають 1500 російських рублів, переведених родиною.

“Від Валентина прийшов лист, в якому він написав, що знову знімають з його картки ті кошти, які ми йому висилаємо на продукти та засоби особистої гігієни. Хоча начальник колонії обіцяв українському консулу під час останніх відвідин, що кошти не будуть забирати”, — зазначив Петро Вигівський.

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