Отец Протасевича заявил о запугивании его сына перед интервью госканалам Беларуси

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“Зная нашего сына, все, что говорит Роман, он говорит не сам. Вы посмотрите на его первую реакцию в начале ролика, а также в процессе ролика очень видно, что у него идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он не хочет говорить”, — заявил Дмитрий Протасевич.

По мнению Протасевича, его сына запугивали, пытали, оказывали психологическое насилие, могли шантажировать угрозой жизни или тем, что в соседней камере может сидеть его девушка, гражданка России София Сапега.

“Нашему сыну, мы уверены, нужен постоянный медицинский надзор, мы не знаем, какие методы воздействия на него совершают”, — заявил Дмитрий Протасевич, добавив, что к его сыну не пускают врачей.

Контекст

Софию Сапегу вместе с экс-главным редактором Nexta сняли с рейса Ryanair 23 мая (пассажирский самолет летел из Афин в Вильнюс, но вынужденно сел в Минске из-за ложного сообщения о бомбе), задержали и арестовали. Оба находятся в СИЗО КГБ Беларуси.

Интервью с Романом Протасевичем вышло на канале ОНТ вечером 3 июня. Кроме признания вины, он рассказал о конфликте с командой Nexta, раскритиковал оппозицию и ее лидера Светлану Тихановскую, заявил, что уважает президента Александра Лукашенко и добавил, что “никогда больше не хочет лезть в политику”.

За день до этого госканал опубликовал видео допроса Протасевича. В нем он утверждал, что его подставили. По словам бывшего главного редактора Nexta, о его полете в Вильнюс никто не знал, но как только он написал в чат своим соратникам, куда летит, произошла посадка самолета в Минске.

1 июня Дмитрий Протасевич заявил, что намерен подать в суд на государственные СМИ Белоруссии из-за дискредитацию сына, которого “пытаются выставить экстремистом, террористом, обзывают”.