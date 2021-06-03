Протасевич "визнав провину" в організації несанкціонованих акцій в Білорусії

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"Я визнаю вину за 342-ю статтею КК Республіки Білорусь (організація несанкціонованих акцій). Заклики, які я опублікував, посприяли тому, що на вулицях почалися заворушення і Мінськ три дні жив в стані хаосу", - заявив Роман Протасевич.

Деталі

Йдеться про масові акції протесту, що охопили білоруські міста після закінчення президентських виборів в серпні 2020 року.

Протасевич пояснив, що "визнав провину" відразу після пред'явлення звинувачення і документів, які нібито підтверджують його причетність до події.

"Я відкрито це визнаю. Я був одним з тих людей, хто опублікував заклики вийти на вулицю 9 (серпня), - додав Протасевич.

Протасевич також повідомив, що не мав відношення до визнаного екстремістським Telegram-каналу "Чорна книга", що публікує дані силовиків.

Він зазначив, що добровільно погодився на інтерв'ю телеканалу, зазначивши, що його не гримували перед інтерв'ю, щоб приховувати тілесні ушкодження.

Що було раніше

Колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу затримали 23 травня. Вони летіли з Афін до Вільнюса літаком авіакомпанії Ryanair. Борт екстрено сів в Мінську після повідомлення про бомбу на борту.

У Білорусії більше півроку тривали масові протести після президентських виборів 9 серпня 2020 року. Акції жорстко придушувалися міліцією і ОМОН. Були затримані десятки тисяч людей. Чотири людини були вбиті в зіткненнях з силовиками, десятки - засуджені до тюремного ув'язнення. Епізодичні локальні протести відбуваються в країні до сих пір.