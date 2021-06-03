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Протасевич "признал вину" в организации несанкционированных акций в Белоруссии

Киев • УНН

 • 26921 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Задержанный в Минске бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич "признал свою вину" по статье об организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок. Видео интервью Протасевича опубликовал провластный телеканал ОНТ, передает УНН.

Протасевич "признал вину" в организации несанкционированных акций в Белоруссии

Цитата

"Я признаю вину по 342-й статье УК Республики Беларусь (организация несанкционированных акций). Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса", - заявил Роман Протасевич.

Детали

Речь идет о массовых акциях протеста, охвативших белорусские города после окончания президентских выборов в августе 2020 года.

Протасевич пояснил, что "признал вину" сразу после предъявления обвинения и документов, которые якобы подтверждают его причастность к произошедшему.

"Я открыто это признаю. Я был одним из тех людей, кто опубликовал призывы выйти на улицу 9 (августа), - добавил Протасевич.

Протасевич также сообщил, что не имел отношения к признанному экстремистским Telegram-каналу "Черная книга", который публикует данные силовиков.

Он отметил, что добровольно согласился на интервью телеканала, отметив, что его не гримировали перед интервью, чтобы скрывать телесные повреждения.

Что было раньше

Бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали 23 мая. Они летели из Афин в Вильнюс самолетом авиакомпании Ryanair. Борт экстренно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту.

В Беларуси более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 гоа. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч человек. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками, десятки - приговорены к тюремному заключению. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.

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