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Батько Протасевича заявив про залякування його сина перед інтерв'ю держканалам Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Батько заарештованого в Білорусі колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича Дмитро Протасевич упевнений, що його сина змусили визнати вину у справі про організацію масових акцій в інтерв'ю держканалів ОНТ. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Дождь", передає УНН.

Батько Протасевича заявив про залякування його сина перед інтерв'ю держканалам Білорусі

Цитата

“Знаючи нашого сина, все, що говорить Роман, він говорить не сам. Ви подивіться на його першу реакцію на початку ролика, і навіть в процесі ролика дуже видно, що у нього йде внутрішня боротьба між тим, що він повинен сказати, і тим, що він не хоче говорити”, — заявив Дмитро Протасевич.

На думку Протасевича, його сина залякували, катували, чинили психологічний насильство, могли шантажувати загрозою життю або тим, що в сусідній камері може сидіти його дівчина, громадянка Росії Софія Сапега.

“Нашому синові, ми впевнені, потрібен постійний медичний нагляд, ми не знаємо, які методи впливу на нього коять”, — заявив Дмитро Протасевич, додавши, що до його сина не пускають лікарів.

Контекст

Софію Сапега разом з ексголовним редактором Nexta зняли з рейсу Ryanair 23 травня (пасажирський літак летів з Афін до Вільнюса, але вимушено сів в Мінську через неправдиве повідомлення про бомбу), затримали і заарештували. Обидва знаходяться в СІЗО КДБ Білорусі.

Інтерв’ю з Романом Протасевичем вийшло на каналі ОНТ ввечері 3 червня. Крім визнання вини, він розповів про конфлікт з командою Nexta, розкритикував опозицію та її лідера Світлану Тіхановську, заявив, що поважає президента Олександра Лукашенко і додав, що “ніколи більше не хоче лізти в політику”.

За день до цього держканал опублікував відео допиту Протасевича. У ньому він стверджував, що його підставили. За словами колишнього головного редактора Nexta, про його політ до Вільнюса ніхто не знав, але як тільки він написав у чат своїм соратникам, куди летить, сталася посадка літака в Мінську.

1 червня Дмитро Протасевич заявив, що має намір подати в суд на державні ЗМІ Білорусі через дискредитацію сина, якого “намагаються виставити екстремістом, терористом, обзивають”.

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