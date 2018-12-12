Отец подстрелил своего несовершеннолетнего сына из пистолета
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Запорожской области мужчина по собственной неосторожности попал в своего несовершеннолетнего сына из пистолета. Ребенок попал в больницу. Об этом сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции, передает УНН.
"10 декабря около 18:30 в селе Верхняя Терса Гуляйпольского района во время конфликта со своей сожительницей мужчина в состоянии алкогольного опьянения по собственной неосторожности попал из пистолета флобер в собственного сына 2008 года рождения. Мальчик был госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.
Пистолет изъяли. Во время установления обстоятельств происшествия нарушитель 1979 года оказывал сопротивление полицейским.
В отношении него были составлены административные протоколы по признакам статьи 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейскому) КУоАП Украины.
Кроме этого, открыто уголовное производство по признакам статьи 128 УК Украины – это неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.
Напомним, в Донецкой области пьяный мужчина выстрелил в 15-летнего парня из охотничьего ружья.