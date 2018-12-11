П'яний чоловік вистрілив із мисливської рушниці у підлітка
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Донецькій області 35-річний мешканець села Рибінського у стані сильного алкогольного сп’яніння вистрелив у 15-річного хлопця з мисливської рушниці. Поранений зараз у тяжкому стані перебуває у лікарні Волновахи. Про це повідомили у прес-службі Волновахського відділу поліції, передає УНН.
"Того вечора троє підлітків з Рибінського сиділи на лавочці, коли почули, що до них наближаються дві автівки. Потім пролунали два постріли, одним з яких було поранено юнака. Поліцейські вилучили на місці події дві гільзи, допитали свідків та встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за майновий злочин місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння", – йдеться в повідомленні.
Чоловік пояснив, що вони з друзями випивали. Він вирішив взяти гладкоствольну мисливську рушницю, дозвіл на яку отримав у Херсонській області, де мешкав раніше. За словами підозрюваного, він просто стріляв у темряву і не бачив, що там є люди. Уже коли друзі приїхали додому і проаналізували свій вчинок, вирішили повернутися та перевірити, чи не було на місці події сторонніх осіб.
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"Поранений 15-річний хлопець перебуває в лікарні у тяжкому стані. А "стрільця" затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За вказаним фактом відкрито відразу два кримінальних провадження: за ч.1 ст. 121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження" та ч.4 ст. 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі", – повідомили в поліції.
Нагадаємо, у Миколаївській області 68-річний чоловік здійснив постріл по дітях, які гралися на вулиці. Внаслідок чого були травмовані 12-річний хлопчик та дві дівчинки віком 9-ти та 5-ти років. А "стрілець" отримав тілесні ушкодження у вигляді поранення руки.