Пьяный мужчина выстрелил из охотничьего ружья в подростка

"В тот вечер трое подростков из Рыбинского сидели на лавочке, когда услышали, что к ним приближаются две машины. Потом раздались два выстрела, одним из которых был ранен юноши. Полицейские изъяли на месте происшествия две гильзы, допросили свидетелей и установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за имущественный преступление местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Мужчина объяснил, что они с друзьями выпивали. Он решил взять гладкоствольное охотничье ружье, разрешение на которую получил в Херсонской области, где жил раньше. По словам подозреваемого, он просто стрелял в темноту и не видел, что там есть люди. Уже когда друзья приехали домой и проанализировали свой поступок, решили вернуться и проверить, не было ли на месте происшествия посторонних лиц.

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"Раненый 15-летний парень находится в больнице в тяжелом состоянии. А "стрелок" задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. По данному факту возбуждено сразу два уголовных производства: по ч.1 ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" и ч.4 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы", – сообщили в полиции.

Напомним, в Николаевской области 68-летний мужчина выстрелил по детям, которые играли на улице. В результате были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9-ти и 5-ти лет. А "стрелок" получил телесные повреждения в виде ранения руки.