В Одессе неизвестный стрелял в группу молодых людей

"Сегодня ночью ребята (активисты, - ред.) с "Самообороны", на углу ул. Дерибасовская/Преображенская стали свидетелями, как неустановленное лицо из хулиганских побуждений совершило несколько выстрелов из устройства по отстрелу травматического боеприпаса в группу молодежи, которая каталась на скейтах вблизи памятника Воронцову", - говорится в сообщении.

В результате двое ребят получили телесные повреждения, один из них оказался несовершеннолетним. Активисты задержали правонарушителя и передали правоохранителям.

"Позже он был доставлен в Портофранковское ОП полиции, где сейчас решается вопрос о внесении сведений об этом событии в ЕРДР по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины", - написал Форостяк.

Также решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Лицо проверяется на причастность к другим возможным правонарушениям.

Напомним, вчера в центре Одессы произошел конфликт со стрельбой.