В Одесі невідомий стріляв у групу молодих людей

"Сьогодні вночі хлопці (активісти, - ред.) з "Самооборони", на розі Дерибасівська/Преображенська стали свідками, як невстановлена особа з хуліганських мотивів здійснила декілька пострілів з пристрою по відстрілу травматичного боєприпасу в групу молоді, що каталася на скейтах поблизу пам'ятника Воронцову", - йдеться в повідомленні.

В результаті двоє хлопців отримали тілесні ушкодження, один з них виявився неповнолітнім. Активісти затримали правопорушника та передали правоохоронцям.

"Пізніше його було доставлено до Портофранківського ВП поліції, де наразі вирішується питання про внесення відомостей про цю подію до ЄРДР за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України", - написав Форостяк.

Також вирішується питання про затримання правопорушника у порядку ст. 208 КПК України. Особа перевіряється на причетність до інших можливих правопорушень.

Нагадаємо, вчора у центрі Одеси стався конфлікт зі стріляниною.