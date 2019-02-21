Отец Гандзюк заявил, что опасается за свою безопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил, что опасается за свою безопасность. Об этом он сообщил в Киевском апелляционном суде, где сегодня должны были рассматривать апелляцию на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки, передает УНН.
Виктор Гандзюк отметил, что поддерживает апелляционную жалобу ГПУ, просит суд избрать Мангеру мера пресечения в виде заключения под стражу, и не поддерживает адвокатов Мангера, которые просят суд вообще отменить ему меру пресечения.
"Я считаю, что Мангер виноват. Так считала Катя. Она всегда это говорила, она всегда подозревала Мангера и имела для этого определенные основания", - отметил Гандзюк.
Он добавил, что, находясь на свободе, Мангер влияет на следствие и прибегает к запугиванию свидетелей.
"С момента предыдущего судебного заседания я лично почувствовал за собой слежку, стал получать непонятные звонки на стационарный и мобильный телефоны. С момента предыдущего заседания многие свидетели стали получать угрозы. Они боятся свидетельствовать дальше, боятся за свою безопасность, некоторые готовы отказаться от показаний. Боюсь за свою безопасность и я", - сказал Гандзюк.
Также Гандзюк заявил, что Министерство внутрищних дел не способно обеспечить безопасность ни ему, ни свидетелям.
"Мы дважды просили предоставить государственную охрану, и дважды нам в этом отказали", - сказал он. Кроме того, Гандзюк отказался комментировать заявление Мангера о том, что к убийству его дочери якобы причастен генерал СБУ Даниил Доценко.
Как сообщал УНН, Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение апелляции по Мангеру из-за неявки адвокатов.
Напомним, 4 ноября 2018 года стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.