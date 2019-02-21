Батько Гандзюк заявив, що побоюється за свою безпеку

ukru
22 березня, 17:51 • 95014 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 133671 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 109462 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 109003 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 100902 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 103716 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152897 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168545 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155185 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 251735 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
5 м/с
36 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 50278 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 80426 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 36870 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 45596 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 32558 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 168088 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 251735 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 213886 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 198539 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 164992 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 63769 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 59852 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 74842 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 56482 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 86488 перегляди
Актуальне
Батько Гандзюк заявив, що побоюється за свою безпеку

Батько Гандзюк заявив, що побоюється за свою безпеку

Київ • УНН

 • 9363 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Батько вбитої активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк заявив, що побоюється за свою безпеку. Про це він повідомив у Київському апеляційному суді, де сьогодні мали розглядати апеляцію на рішення Шевченківського райсуду столиці про обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства активістки, передає УНН.

Віктор Гандзюк зазначив, що підтримує апеляційну скаргу ГПУ, яка просить суд обрати Мангеру запобіжний захід у вигляді взяття під варту, і не підтримує адвокатів Мангера, які просять суд взагалі скасувати йому запобіжний захід.

"Я вважаю, що Мангер винний. Так вважала Катя. Вона завжди це говорила, вона завжди підозрювала Мангера і мала для цього певні підстави", - зазначив Гандзюк.

Він додав, що, перебуваючи на свободі, Мангер впливає на слідство та вдається до залякування свідків.

"З моменту попереднього судового засідання я особисто відчув за собою стеження, став отримувати незрозумілі дзвінки на стаціонарний та мобільний телефони. З моменту попереднього засідання багато свідків стали отримувати погрози. Вони бояться свідчити далі, бояться за свою безпеку, деякі готові відмовитися від свідчень. Боюся за свою безпеку і я", - сказав Гандзюк.

Також Гандзюк заявив, що Міністерство внутріщніх справ не здатне забезпечити безпеку ані йому, ані свідкам.

"Ми двічі просили надати державну охорону, і двічі нам у цьому відмовили", - сказав він. Крім того, Гандзюк відмовився коментувати заяву Мангера про те, що до вбивства його доньки нібито причетний генерал СБУ Данило Доценко.

Як повідомляв УНН, Апеляційний суд Києва відклав розгляд апеляції по Мангеру через неявку адвокатів.

Нагадаємо, 4 листопада 2018 року стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.

31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,726.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,009.16