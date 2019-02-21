Батько Гандзюк заявив, що побоюється за свою безпеку

Віктор Гандзюк зазначив, що підтримує апеляційну скаргу ГПУ, яка просить суд обрати Мангеру запобіжний захід у вигляді взяття під варту, і не підтримує адвокатів Мангера, які просять суд взагалі скасувати йому запобіжний захід.

"Я вважаю, що Мангер винний. Так вважала Катя. Вона завжди це говорила, вона завжди підозрювала Мангера і мала для цього певні підстави", - зазначив Гандзюк.

Він додав, що, перебуваючи на свободі, Мангер впливає на слідство та вдається до залякування свідків.

"З моменту попереднього судового засідання я особисто відчув за собою стеження, став отримувати незрозумілі дзвінки на стаціонарний та мобільний телефони. З моменту попереднього засідання багато свідків стали отримувати погрози. Вони бояться свідчити далі, бояться за свою безпеку, деякі готові відмовитися від свідчень. Боюся за свою безпеку і я", - сказав Гандзюк.

Також Гандзюк заявив, що Міністерство внутріщніх справ не здатне забезпечити безпеку ані йому, ані свідкам.

"Ми двічі просили надати державну охорону, і двічі нам у цьому відмовили", - сказав він. Крім того, Гандзюк відмовився коментувати заяву Мангера про те, що до вбивства його доньки нібито причетний генерал СБУ Данило Доценко.

Як повідомляв УНН, Апеляційний суд Києва відклав розгляд апеляції по Мангеру через неявку адвокатів.

Нагадаємо, 4 листопада 2018 року стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.

31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.