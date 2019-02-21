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Апеляцію по Мангеру відклали через неявку адвокатів

Апеляцію по Мангеру відклали через неявку адвокатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва відклав розгляд апеляції на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владислав Мангеру через неявку адвокатів, передає УНН.

"‪Мангер не з‘явився на допити пару днів тому.‬ А сьогодні в Апеляційний суд не прийшли всі 5 його адвокатів", - написав на своїй сторінці у Facebook активіст Сергій Стерненко.‬

Він додав, що засідання відклали на 28 лютого о 16:45. ‬

Нагадаємо, Генеральна прокуратура подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владислав Мангеру, підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Як повідомляв УНН, голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Українські Національні Новини

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