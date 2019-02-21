Апеляцію по Мангеру відклали через неявку адвокатів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва відклав розгляд апеляції на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владислав Мангеру через неявку адвокатів, передає УНН.
"Мангер не з‘явився на допити пару днів тому. А сьогодні в Апеляційний суд не прийшли всі 5 його адвокатів", - написав на своїй сторінці у Facebook активіст Сергій Стерненко.
Він додав, що засідання відклали на 28 лютого о 16:45.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владислав Мангеру, підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.
Як повідомляв УНН, голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.