Апелляцию по Мангеру отложили из-за неявки адвокатов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение апелляции на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владислав Мангер из-за неявки адвокатов, передает УНН.
"Мангер не явился на допросы пару дней назад. А сегодня в Апелляционный суд не пришли все 5 его адвокатов", - написал на своей странице в Facebook активист Сергей Стерненко.
Он добавил, что заседание отложили на 28 февраля в 16:45.
Напомним, Генеральная прокуратура подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Как сообщал УНН, главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.