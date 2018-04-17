Родители похитили четырех своих детей из приюта в Киевской области

"Вчера, 16 апреля, в полицию Киевской области поступило сообщение от работника Макаровского районного центра социальной поддержки детей и семей о том, что исчезли малолетние воспитанники: два мальчика и две девочки", - говорится в сообщении.

Так, во время проведения первоочередных действий работники ювенальной превенции полиции Киевской области установили, что детей похитили их родители, посадили в машину и скрылись в неизвестном направлении.

"Также установлено, что четыре года назад четверо своих детей родители были вынуждены отдать в центр социальной поддержки детей в пгт Макаров, поскольку дом, где они жили, полностью сгорел в результате пожара. Семья в то время находилась в затруднительном материальном положении. 38-летний мужчина и 35-летняя жена, которые не лишены родительских прав, неоднократно пытались забрать из приюта детей без разрешения руководства. Однако постоянного места жительства у них нет", - передают в полиции.

Сейчас принимаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения беглецов.

Напомним, в Запорожской области исчез почти двухлетний ребенок. После поисков, которые продолжались всю ночь, девочку нашли в сеновале.